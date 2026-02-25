Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Ричард Аксел объявил об уходе с поста содиректора Института мозга, поведения и разума имени Цукермана в Колумбийском университете на фоне критики, связанной с его прежними контактами с финансистом и секс-преступником Джеффри Эпштейном.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте университета, ученый пояснил, что намерен полностью сосредоточиться на научных исследованиях и преподавательской деятельности в своей лаборатории.

Кроме того, Аксел уведомил престижный Медицинский институт Говарда Хьюза о своем решении сложить с себя полномочия исследователя.

"Моя прежняя связь с Джеффри Эпштейном стала серьезной ошибкой суждения, о которой я глубоко сожалею. Приношу искренние извинения всем своим друзьям, студентам и коллегам за подорванное доверие", - говорится в документе.

По словам Аксела, сведения об ужасающем поведении Эпштейна и причиненном им вреде делают эти прошлые контакты особенно болезненными и непростительными.

Ранее мы писали, что экс-генсек Совета Европы и бывший премьер Норвегии пытался покончить с собой после вскрытия переписки с Эпштейном.

Напомним, генпрокурор США обнародовала полный список знаменитостей, которые упоминаются в "файлах Эпштейна".