Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4783-IX об общенациональной минуте молчания.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады в своем Telegram-канале.

Документ устанавливает ежедневную общенациональную минуту молчания в 09:00, о которой следует предупреждать через медиа и системы оповещения в память обо всех соотечественниках, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Кроме того, закон предусматривает ежегодное чествование памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, а именно в четвертую субботу ноября в 16:00. Согласно документу, в это время проводится общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу".

Все рекомендации по организации проведения минуты молчания утверждает Украинский институт национальной памяти.

Напомним, в феврале Верховная Рада проголосовала во втором чтении за проект закона, который официально разрешает населенным пунктам и общинам использовать национальную систему оповещения для ежедневного объявления минуты молчания в 9:00.

Тем временем война в Украине продолжается 1472-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным мониторингового ресурса Deep State, армия РФ продвинулась в Гришино за Покровском и в Гуляйполе. С учетом этих продвижений РФ контролирует более 80% Гуляйполя. Также в четверг состоялся обмен пленными по формуле "200 на 200 человек". При этом мирные переговоры пока отложены из-за войны в Иране.