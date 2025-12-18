В последние дни в социальных сетях появилось много фото банкоматов Приватбанка с надписью "общенациональная минута молчания". Заявляется, что она появляется во всех банкоматах по Украине в 9 утра.

Информацию "Стране" подтвердили в пресс-службе "Приватбанка".

Под надписью размещена серая, то есть не активная, кнопка "продолжить" операции в банкомате/терминале самообслуживания.

Создается впечатление, что снять эту команду никак нельзя. Но в пресс-службе Приватбанка объяснили, что человеку необязательно ждать 60 секунд, и от "минуты" можно отказаться при помощи клавиатуры аппарата.

"Это можно сбросить желтой кнопкой на клавиатуре и продолжить нужную банковскую операцию", - заявили "Стране" в Приватбанке.

Там же уточнили, что минута памяти была внедрена Приватбанком по собственной инициативе еще в августе 2025 года.

Она появляется только в банкоматах и терминалах самообслуживания и не включается в POS-терминалах, которые стоят на кассах торговых точек - оплаты картами происходят без перерыва.

Напомним, вчера мы рассказывали, что у ветерана ВСУ без рук и ног в "ПриватБанке" потребовали "взять платежную карту в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить полагающиеся выплаты.

Сегодня в "ПриватБанке" предложили оплатить лечение и протезирование ветерану без верхних и нижних конечностей, которого сотрудник этого учреждения заставляла сфотографироваться с картой в руках.