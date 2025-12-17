У ветерана ВСУ без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить полагающиеся выплаты.

Об инциденте сообщила глава Патронатной службы "Ангелы" Елена Толкачёва на своей странице в Фейсбуке.

По словам Толкачёвой, медицинскому куратору, которая привезла защитника в отделение, запретили держать карточку вместо мужчины, заявив что "так нельзя".

В финучреждении уже назвали ситуацию "недопустимой" и пообещали обеспечить ветерану всё необходимое обслуживание в кратчайшие сроки.

Ранее на Львовщине раненого ветерана "Азова" избили переселенцы за то что им мешал стук от его костыля.

Также стало известно, что в Черкасской области военкомы избили ветерана ВСУ с инвалидностью.

Война в Украине продолжается 1393-й день. Мы следим за последними новостями среды, 17 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State подтвердил продвижение войск РФ под Гуляйполем в Запорожской области, о чём сообщали западные журналисты. Также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что украинская армия отступила из южных районов Мирнограда Донецкой области и оставила близлежащие позиции, которым угрожало окружение.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.