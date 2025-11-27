После окончания войны в Украине будет около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время совещания с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций.

"Украина - первое государство, которое выстраивает целостную ветеранскую политику во время войны, а не после ее завершения. Это требует решений на основе реального опыта наших защитников и их семей", - сказала премьер.

Также на совещании были представили обновленные концепции государственной политики в отношении ветеранов и их семей.

Свириденко добавила, что многие предложения уже учтены в проекте Ветеранского кодекса, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение парламента.

Ранее народный депутат Украины Дмитрий Гурин из партии "Слуга народа" призвал лишить ветеранов льгот. Нардеп заявил, что у ветеранов не должно быть никаких льгот, но государство обязано обеспечить им специальные выплаты. После резонанса в Сети Гурин извинился за свои слова.

Также мы писали, что одним из проблемных моментов завершения войны часто называют проблему военных, которые вернутся с фронта с психологическими травмами, что может вызвать всплеск преступности и насилия.

Будет ли всплеск преступности из-за возвращения с фронта ветеранов после завершения войны, мы разбирались в отдельном материале.