В "ПриватБанке" предложили оплатить лечение и протезирование ветерану без верхних и нижних конечностей, которого сотрудник этого учреждения заставляла сфотографироваться с картой в руках.

Об этом сообщила его пресс-служба.

Государственный банк поообещал проинструктировать своих сотрудников, как действовать в таких случаях.

"История с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану недопустима. В ней не было проявлено того внимания, человечности и ответственности, которые должны быть безусловными, особенно в отношении военных и ветеранов, какими не были бы нормы и регуляции.

Приносим свои извинения за неудобства, причиненные нашему клиенту. Нам жаль, что эта ситуация стала возможной.

Если ветеран согласится принять нашу помощь, мы покроем ему лечение, протезирование и окажем всю необходимую поддержку.

Но понимаем, что решение должно быть не точечным, а системным, поэтому сделаем всё возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Мы проводим ревизию внутренних процедур, держим контакт с НБУ, чтобы ситуация, которая произошла в нашем банке, больше не произошла нигде. Отдельно проведем повторное обучение для работников, чтобы сделать невозможным подобное в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера мы рассказывали, что у ветерана ВСУ без рук и ног в "ПриватБанке" потребовали "взять платежную карту в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить полагающиеся выплаты.

Осенью СМИ сообщали, что многие бойцы теряют конечности в бою из-за оказания помощи по стандартам НАТО, которые не подходят для условий войны в Украине.