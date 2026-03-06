Американцы, застрявшие в странах Ближнего Востока из-за войны, обвинили президента США Дональда Трампа и его администрацию в отсутствии помощи и планов эвакуации.

Об этом передает Financial Times.

По информации издания, несмотря на призывы Государственного департамента покинуть регион, коммерческие рейсы отменены.

Сам Трамп, комментируя кризис, признал, что плана эвакуации людей не существует, так как "все произошло слишком быстро".

В зоне конфликта могут находиться до миллиона американцев.

"Ситуация превратилась из страшной в кошмар. Слышать громкие взрывы, видеть ракеты в небе и пытаться найти место, где разместиться, было страшно. Но теперь отсутствие ответов и невозможность выбраться - вот что реально пугает", - рассказал житель Чикаго Аксель Рамос, который застрял в Дубае с женой и друзьями.

Госсекретарь Марко Рубио в свою очередь подтвердил, что за помощью уже обратились более 1,5 тыс. человек. Он пообещал, что США смогут помочь каждому, но тут же оговорился: закрытое воздушное пространство создает серьезные проблемы.

В Госдепе объявили о подготовке военно-транспортных и чартерных рейсов из ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании, однако точные сроки их отправления пока не называются.

Ранее СМИ писали, что американские граждане не были заранее предупреждены о необходимости эвакуации из региона, потому что слишком мало людей были ознакомлены с планами Пентагона начать войну.

Также украинская туристка в Дубае сообщала, что она и многие сограждане застряли в стране из-за войны США и Израиля с Ираном, а украинский МИД им никак не помогает с эвакуацией и проживанием.