Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил Славянск, Краматорск и Дружковку - три основных города, которые ещё остаются под контролем Украины в Донецкой области.

Видеообращение главы государства было опубликовано в его Telegram-канале.

Среди прочего Зеленский сказал, что россияне готовят на весну новое наступление.

"Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны и здесь, на Донетчине, готовят наступление на весну. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы снабжение бригад было достаточным. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и дальше наша страна, наша дипломатия, наш народ", - заверил президент.

Во время поездки Зеленский также встретился с военными подразделений, держащими оборону на Донецком направлении. В частности, с бойцами 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

На пункте управления 3-го батальона бригады он обсудил с военными ситуацию вокруг обороны Константиновки, действия российских сил и потребности подразделения. По итогам встречи президент пообещал проработать озвученые вопросы и поблагодарил военных за службу.

"Спасибо воинам за службу. Благодарен за защиту такого важного для Украины Восточного направления. Чем сильнее мы здесь, тем сильнее в переговорном процессе. Спасибо за это", — подчеркнул он.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов считает, что российские войска могут начать наступление с целью захвата города.

Война в Украине продолжается 1472-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным мониторингового ресурса Deep State, армия РФ продвинулась в Гришино за Покровском и в Гуляйполе. С учетом этих продвижений РФ контролирует более 80% Гуляйполя. Также в четверг состоялся обмен пленными по формуле "200 на 200 человек". При этом мирные переговоры пока отложены из-за войны в Иране.