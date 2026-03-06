Несмотря на недавние украинские контратаки, российские войска возобновили наступление на гуляйпольском направлении.

Об этом пишет в своих соцсетях военный эксперт Константин Машовец.

По его данным, основные усилия российские подразделения сейчас сосредоточили западнее и юго-западнее Гуляйполя. Там они продолжают атаки вдоль дороги Гуляйполе – Омельник и по направлению Дорожнянка – Гуляйпольское.

За последнюю неделю продвижение оказалось небольшим: в среднем до 1–1,5 километра, однако РФ удалось втянуться в бои за Зализнычное, а отдельные штурмовые группы фиксируются уже западнее этого населенного пункта.

Одновременно российские войска продолжают попытки выхода на рубеж Верхняя Терса – Гуляйпольское и дальнейшего обхода Ореховского района обороны ВСУ с востока и северо-востока.

На некоторых участках российским силам удалось вернуть позиции, утраченные ранее в ходе украинских контратак. В частности, россияне вновь заняли Еленоконстантиновку и вытеснили украинские штурмовые группы из Прилук, продвинувшись до района Цветкового. И хотя недавно украинские силы сумели отбросить противника к реке Гайчур из района Терноватого и Косевцево, однако закрепиться на восточном берегу в районе Доброполья им пока не удалось: войска РФ продолжают активно контратаковать и удерживать этот участок.

При этом севернее ВСУ смогли удержать недавно взятые территории. Им удалось продвинуться в районах Тернового и Новониколаевки, а также вытеснить часть российских подразделений из Березового. Украинские штурмовые группы также ведут бои в районе Новогригорьевки и пытаются закрепиться на линии Сладкое – Приволье.

В целом ситуация на направлении остается крайне неустойчивой, считает Машовец. Российские войска удерживают инициативу на южных участках фронта несмотря на давление на северном фланге.

По оценке Машовца, украинские контратаки могут создать для российских войск серьезные проблемы, если ВСУ смогут продвинуться вдоль реки Янчур и выйти к району Успеновки. В таком случае российской группировке, вероятно, придется остановить наступление и разворачивать фронт, чтобы избежать угрозы удара по своим тылам.

Однако эксперт подчеркивает, что украинские действия на этом направлении носят ограниченный характер. ВСУ действуют сравнительно небольшими силами, которых недостаточно для глубоких оперативных прорывов или окружения крупных группировок.

По его оценке, главная задача украинских контратак не разгром российской группировки на этом участке, а попытка сорвать планы российского командования, связанные с подготовкой дальнейшего наступления в рамках летней кампании.

В конце февраля Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ освободили 300 кв. км украинской территории.

Война в Украине продолжается 1472-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным мониторингового ресурса Deep State, армия РФ продвинулась в Гришино за Покровском и в Гуляйполе. С учетом этих продвижений РФ контролирует более 80% Гуляйполя. Также в четверг состоялся обмен пленными по формуле "200 на 200 человек". При этом мирные переговоры пока отложены из-за войны в Иране.