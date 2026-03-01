Киев переименовал 15 районов на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей
Украинские власти переименовали названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. То есть, в городах, которые Киев не контролирует.
Об этом сообщил активист по деколонизации Павел Островский на своей странице в Facebook.
По его словам, свои названия сменили 15 районов с коммунистическими и имперскими наименованиями.
Так, в Донецке Буденновский район переименовали в Богодуховский, Ворошиловский - в Юзовский, Калининский - в Калиновский, Кировский - в Рутченковский, Куйбышевский - в Смолянский, Ленинский - в Александровский, Петровский - в Вознесенский, Пролетарский - в Чумаковский.
В Луганске Артемовский район стал Вильховским, Октябрьский - Вергунским, Ленинский - Шевченковским.
В Макеевке Кировский район стал Грузским, Советский - Ханжонковским, Червоногвардейский - Берестовским. В Горловке Калининский район переименовали в Киндратовский.
Кроме того, как заявил активист, сегодня опубликован документ Дружковской городской военной администрации, которым устанавливается исторически обоснованная дата основания Дружковки - 1768 год вместо имперской версии 1781 года.
Он также подчеркнул, что переименование районов не потребует дополнительных бюджетных расходов и не повлечёт необходимости менять документы.
Островский объяснил эти переименования требованием законодательства о деколонизации, а также назвал их сигналом россиянам, которые не могут захватить Донецкую область военным путём, о том, что украинская власть не собирается отказываться от Донетчины и Луганщины.
Напомним, в январе мы сообщали, что украинские власти намерены объявить о переименовании улиц в захваченном Россией Луганске, при том что Луганская область оккупирована на 99%.
Ранее горсовет захваченного армией РФ еще в 2022 году Мариуполя разместил на сайте для поиска работы 13 вакансий.