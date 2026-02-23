Национальный банк с 25 февраля начнет размещать лозунг "Слава Украине! Героям слава!" на банкнотах номиналом 200 гривен.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

В финансовой организации отметили, что все остальные элементы дизайна и защиты обновленных банкнот будут соответствовать купюрам номиналом 200 гривен образца 2019 года.

"Национальный банк с 25 февраля 2026 года начнет выдачу этих модифицированных банкнот банкам Украины, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения", - говорится в пресс-релизе.



При этом гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца на модифицированные.

"Как законное платёжное средство они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет выпуска и обязательны к приёму по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платёжных операций", - заявили в Нацбанке.

Напомним, в августе НБУ в рамках планового выпуска ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен с аналогичным лозунгом.

Также мы сообщали, что со 2 марта регулятор отменяет четыре гривневые банкноты и заменяет их на монеты.