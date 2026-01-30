В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, расположенном в столице, сбили надпись на русском языке "Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно", которая была посвящена погибшим советским солдатам.

Об этом сообщает пресс-служба музея на своей странице в Facebook.

В учреждении пояснили, что таким образом освобождают мемориальное пространство от маркеров СССР.

"В Музее войны сделан важный шаг в системной работе по декоммунизации мемориального пространства и устранению из него идеологических маркеров советского режима. По инициативе Министерства культуры Украины была демонтирована советская русскоязычная пропагандистская надпись "Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны" из скульптурной галереи "Герои фронта и тыла". В современных условиях полномасштабной войны наличие в пространстве мемориального комплекса русскоязычных надписей, которые ретранслируют нарративы врага и служат обоснованием российской агрессии, является неприемлемым", - заявили в музее.

Также в публикации говорится, что демонтаж осуществлён с целью реставрации, дальнейшего сохранения и музейного осмысления сбитых элементов.

Примечательно, что буквы полез сбивать с молотком лично директор музея, 60-летний Юрий Савчук.

Напомним, что в 2023 году в Киеве на Галицкой площади начался демонтаж советской звезды с обелиска, установленного в честь 60-летия победы над нацистской Германией.

Также мы рассказывали, как в Киеве полностью демонтировали советский герб с монумента "Родина-Мать". Последней с него сняли звезду. А затем на монумент приварили украинский герб - тризубец. Мы публиковали фото и видео поднятия герба Украины у монумента "Родина-Мать".