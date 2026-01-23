Власти города Вознесенска Николаевской области отказались сносить памятник на могиле известного одесского криминального авторитета, налетчика и анархиста Мойше Винницкого, более известного как Мишка Япончик.

Об этом написал в Фейсбуке директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, демонтировать памятник требовали некие активисты декоммунизации.

"В ответ активистам, требовавшим убрать памятник, власти заявили, что это надгробие, оно не содержит запрещенной символики, а сам Мишка Япончик не входит в список лиц, памятники которым должны быть ликвидированы", - написал Долинский.

Мишка Япончик прожил всего 27 лет и стал прототипом героев рассказов Исаака Бабеля Бени Крика. Вместе с членами своей банды он совершал дерзкие ограбления в Одессе. В гражданскую войну, в 1919 году, он сформировал отряд в составе 3-й Украинской советской армии, позднее преобразованный в 54-й советский революционный полк имени Ленина. Подразделение воевало недолго, так как в нем процветало дезертирство. Мишку Япончика расстреляли красноармейцы близ Вознесенска.

На днях в Одесскую мэрию подали петицию с предложением заменить бюст поэта Александра Пушкина на Приморском бульваре на бюст президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали о масштабных переименованиях в Одессе, под которые попала и улица Бабеля.