Активисты гражданской организации (ГО) "Деколонизация" подняли вопрос о памятнике легендарной актрисе Людмиле Гурченко и мурале в ее честь в Харькове.

Глава ГО Вадим Поздняков заявил, что, "хотя актриса родилась и выросла в Харькове, но жила и работала в Москве, а ее творчество связано с русско-советским контекстом".

Как мы писали, в 2016 году в Харькове нарисовали портрет Людмилы Гурченко на доме, где она жила во время немецкой оккупации. Мурал занял площадь примерно в 250 кв. м. Над портретом работали три художника и два дизайнера.

А в 2018 году в центре Харькова открыли памятник актрисе. Высота монумента - более 7,5 м.

Также, по словам Позднякова, в городе остаются и другие "дискуссионные объекты", к которым он отнес, например, памятник Владимиру Высоцкому возле Дворца спорта.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Харькове снесли скульптуры героев романа "Двенадцать стульев".

А перед этим в Харькове демонтировали последнее в городе изображение Пушкина.