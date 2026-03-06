В Дубае, который считается важным центром по переработке и экспорту драгоценных металлов, с большими скидками продают золото из-за закрытия неба и трудностей с его вывозом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, многие покупатели отказались от новых заказов, не желая платить чрезвычайно высокие расходы на доставку и страхование без гарантии быстрой доставки.

В результате, вместо того чтобы бесконечно платить за хранение и финансирование, трейдеры предлагают скидки до 30 долларов за унцию по сравнению с мировым эталоном в Лондоне.

Источники отмечают, что в пятницу многие грузы так и оставались без движения, хотя часть партий успели загрузить на самолёты, вылетавшие из Дубая начиная с середины недели.

Напомним, сегодня цена нефти марки Brent поставила новый рекорд. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным выросла на 9,3%, до $93,38 за баррель.

Сегодня мы также писали, что в Дубае из-за военных действий начались проблемы с продовольствием, а свежих продуктов осталось всего на 10 дней.