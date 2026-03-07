ТЦК в Днепре забрали мужчину с эпилепсией по дороге на обследование в больницу.

Об этом пишут местные паблики со ссылкой на жену мобилизованного.

Женщина рассказала через соцсети, что военкомы забрали её мужа прямо с улицы, распылив в лицо баллончик.

По её словам, горожанин шёл на плановое медицинское обследование и имел при все подтверждающие документы. После контузии у мужчины развилась эпилепсия – он находился на учёте у невролога и должен был постоянно принимать лекарства. Местная жительница утверждает, что её супруг не находился в розыске, а его военно-учётные данные были актуальны.

Как пишет женщина, после произошедшего дозвониться до мужа она не могла и целый день простояла возле местного ТЦК с двухлетним ребёнком, откуда её прогоняли и угрожали огнестрельным оружием.

Днепрянка также пишет, что мужчине не дают группу инвалидности из-за "приказа сверху не давать группу мужчинам".

Напомним, ТЦК признали годным жителя Закарпатья, который умер от эпилептического приступа по дороге в учебный центр.

А недавно в Харькове военкомы избили демобилизованного ветерана с инвалидностью.

Война в Украине продолжается 1472-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась в Гришино за Покровском и в Гуляйполе. С учётом этих продвижений противник контролирует более 80% Гуляйполя. Также в четверг состоялся обмен пленными по формуле "200 на 200 человек". При этом дальнейшие переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта отложены из-за войны на Ближнем Востоке.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.