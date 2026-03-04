В декабре в Днепре произошел инцидент, в ходе которого сообщалось, что военкомы застрелили мужчину во время принудительной мобилизации.

Сегодня стало известно, что мужчину, в которого стреляли сотрудники ТЦК в Днепре, зовут Сергей Локтионов, сейчас его судят за удар военкома ножом.

Об этом сообщает его брат Игорь в соцсетях.

Ранее паблики писали, что Сергея застрелили после того, как он ударил одного из служащих ТЦК ножом. Однако он жив. Его задули газом в бусике и скрутили.

На данный момент Сергей арестован и находится в СИЗО. В конце февраля ему продлили арест на два месяца.

Напомним, сегодня мы публиковали видео инцидента, когда Локтионова задерживают военкомы и, даже не проверяя документов, силой заталкивают в микроавтобус. Там он ударил одного из сотрудников ТЦК ножом, а те открыли огонь, в ходе чего был ранен военком, которым прикрылся от выстрела парень.

Ранее мы писали, что служащий ТЦК получил удар ножом при попытке мобилизации в Одессе.

А перед этим во Львове мужчина зарезал военкома во время проверки документов.