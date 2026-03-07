В результате атаки РФ на столицу прошлой ночью и повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла остались 1905 домов.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко в свое Telegram-канале.

По его словам, без отопления остались жители Печерского, Днепровского, Голосеевского и Соломенского районов.

"Коммунальщики работают, чтобы как можно скорее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки", - заверил Кличко.

Он уточнил, что в целом в городе без тепла остались почти 2700 домов, включая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

"Трое пострадавших в столице в результате атаки врага. Двух из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте", - добавил мэр.

Напомним, ночью и вечером 6-7 марта Краматорск подвергся нескольким ракетным ударам со стороны России. Есть погибший и раненые.

Война в Украине продолжается 1473-й день.

