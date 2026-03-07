Британия построила в Украине четыре предприятия по ремонту военной техники и планирует постройку пятого.

Об этом говорится в пресс-релизе британского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что управление предприятиями лежит на британских компаниях, а в цехах работают специалисты из Украины и Великобритании.

"Эти предприятия, работающие по контрактам Министерства обороны Великобритании и управляемые британскими компаниями с британскими и украинскими сотрудниками, занимаются ремонтом бронетехники и оборудования, включая подаренные Великобританией бронемашины CVR-T, машины поддержки Husky, легкие орудия L119 и технику советской эпохи, что позволяет быстрее возвращать ее украинским войскам. Здесь также ремонтируются все артиллерийские системы AS-90, подаренные Великобританией, а наше сотрудничество со шведскими партнерами позволяет нам оказывать поддержку шведским артиллерийским системам Archer", - говорится в пресс-релизе.

В британском минобороны подчеркнули, что размещение этих объектов в Украине гарантирует, что бронетехника и оборудование будут быстро ремонтироваться и еще быстрее возвращаться украинским военным.

Напонмим, в январе Британия и Украина подписали документ об оборонном сотрудничестве на 2026 год в рамках столетнего партнерства.

А в 2024 году министерство обороны США сняло запрет на посещение американскими подрядчиками Украины для обслуживания и ремонта оружия, поставляемого Вашингтоном.