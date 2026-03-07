Министр обороны Израиля Исраэль Кац угрожает Ливану за то, что тот не разоружил военизированную ливанскую организацию Хезболлу.

Кац заявил, что за это Ливан "заплатит полную цену".

По его словам, договоренности о разоружении Хезболлы были достигнуты ещё в 2024 году, но до сих пор не выполнены.

"Я хочу передать отсюда послание президенту Ливана Ауну: вы обязались соблюдать соглашение и разоружить "Хизбаллу", но этого не происходит. Мы не допустим нанесения ущерба нашим населённым пунктам или нашим солдатам, и если эти вещи встанут друг против друга, то полную цену заплатят правительство Ливана и весь Ливан", - заявил Кац.

Напомним, что в начале недели правительство Ливана запретило Хезболле вооруженную деятельность на территории страны. Однако реальных рычагов влияния у правительства нет, так как Хезболла сильнее ливанской армии.

Вот уже несколько дней продолжаются приграничные столкновения между Хезболлой и Израилем. Израильская авиации бомбит южный пригород Бейрута Дахия, хотя президент Франции Эммануэль Макрон призывал израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху не делать этого.

США также не препятствуют ударам по Ливаном. На днях источники в Белом доме сообщили СМИ позицию Вашингтона: там считают, что правительство Ливана не выполнило свои обязательства по разоружению Хезболлы, а потому Израиль может делать в Ливане то, что считает нужным.

При этом за полмесяца до ударов по Ирану совместно с США Израиль вывел войска из Ливана в рамках соглашения о перемирии. Военные ЦАХАЛ остались только на пяти позициях.