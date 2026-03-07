Министр обороны Израиля угрожает Ливану за то, что тот не разоружил Хезболлу
Министр обороны Израиля Исраэль Кац угрожает Ливану за то, что тот не разоружил военизированную ливанскую организацию Хезболлу.
Кац заявил, что за это Ливан "заплатит полную цену".
По его словам, договоренности о разоружении Хезболлы были достигнуты ещё в 2024 году, но до сих пор не выполнены.
"Я хочу передать отсюда послание президенту Ливана Ауну: вы обязались соблюдать соглашение и разоружить "Хизбаллу", но этого не происходит. Мы не допустим нанесения ущерба нашим населённым пунктам или нашим солдатам, и если эти вещи встанут друг против друга, то полную цену заплатят правительство Ливана и весь Ливан", - заявил Кац.
Напомним, что в начале недели правительство Ливана запретило Хезболле вооруженную деятельность на территории страны. Однако реальных рычагов влияния у правительства нет, так как Хезболла сильнее ливанской армии.
Вот уже несколько дней продолжаются приграничные столкновения между Хезболлой и Израилем. Израильская авиации бомбит южный пригород Бейрута Дахия, хотя президент Франции Эммануэль Макрон призывал израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху не делать этого.
США также не препятствуют ударам по Ливаном. На днях источники в Белом доме сообщили СМИ позицию Вашингтона: там считают, что правительство Ливана не выполнило свои обязательства по разоружению Хезболлы, а потому Израиль может делать в Ливане то, что считает нужным.
При этом за полмесяца до ударов по Ирану совместно с США Израиль вывел войска из Ливана в рамках соглашения о перемирии. Военные ЦАХАЛ остались только на пяти позициях.