В субботу, 28 августа, прошла встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его молдавской коллеги Натальи Гаврилицы. Главы правительств подписали протокол о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле между странами.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Кабмина.

Как объяснил Шмыгаль, изменения предполагают, что в торговле между государствами будут применять пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров. Такая система позволит торговать товарами, изготовленными из компонентов, которые могут происходить из всех стран этой системы.

"Это большое изменение в торговых отношениях. Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. И теперь мы объединяем торговые режимы всех государств Ассоциированного трио между собой и с ЕС", - заявил премьер-министр.

Кроме того, по словам Шмыгаля, новый протокол - это шаг к выходу стран Ассоциированного трио из торговых отношений с СНГ и перехода к ЕС-центрическое экономике.

Напомним, в январе вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Также сообщалось, что Украина попала в список стран, с которыми Еврокомиссия расширит торговлю.