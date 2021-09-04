Жители Беларуси с сегодняшнего дня, 4 сентября, могут выезжать на учебу или работу за кордон через наземную границу один раз в три месяца. В то время как ранее белорусы могли выезжать один раз в полгода.

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии со ссылкой на постановление правительства.

Таким образом, сроки выезда за границу для белорусов сократили в два раза. Однако, выезжать смогут те жители, которая учатся, работают или имеют документ на постоянное или временное проживание в другой стране.

"Советом министров Республики Беларусь сокращается с шести до трех месяцев срок выезда из страны для граждан Беларуси по каждому из следующих оснований - это учеба в иностранном государстве, наличие действительного документа, подтверждающего право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве, трудовая деятельность в иностранном государстве", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Госпогранкомитете напомнили о главных правилах пересечения наземной белоруской границы в пунктах пропуска в пандемию коронавируса. В частности, срок самоизоляции по прибытии в Беларусь из стран "красной зоны" - 7 дней. Однако, тем, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID, можно избежать самоизоляции.

Ранее мы писали о том, что Белорусский пограничный комитет обвинил Евросоюз в двойном стандарте по отношению к нелегальным мигрантам. По данным белорусских пограничников, нелегалов, которые направляются в Европу через Средиземное море, в ЕС принимают и признают беженцами, а ситуация в соседних с Беларусью странах ЕС совершенно иная.

Кроме этого, Министерство спорта Беларуси запретило спортсменам своей страны участвовать в соревнованиях за границей. В случае нарушения подобного ограничения им угрожают санкциями.