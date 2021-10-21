Уже через несколько месяцев в Украине может начать циркулировать новая опасная мутация Дельта-штамма коронавируса AY.4.2, который уже атакует Израиль и Великобританию.

Об этом предупредил глава ГУ Госпродспотребслужба в Киеве Олег Рубан, передает УНН.

"Если циркулирует в Европе, я думаю, что в Украине будет через два месяца также циркулировать за счет миграции, за счет распространения данной инфекции. Новый возбудитель зафиксирован только в Израиле и Великобритании ", - сообщил Рубан.

Напомним, Новый тип коронавируса AY.4.2 впервые был обнаружен в Великобританиии 19 октября. Новая форма вируса начала быстро распространяться в стране и на сегодняшний день ею в Британии заразилось около 10% от всех пациентов с ковидом.

Ученые не исключают, что мутировавший вирус окажется более заразным или более сложно реагирующим на существующие вакцины. Эксперты предполагают, что штамм AY.4.2 может оказаться самой заразной формой, обнаруженной с начала пандемии. Подробнее об этом "Страна" писала в отдельном материале.

Также мы сообщали, что The New York Times написала о связи высокой смертности от Covid-19 в Украине с поддельными ковид-сертификатами.