По информации источников "Страны", сегодня на заседании фракции "Слуги народа" обсуждали главные законопроекты этой недели: бюджет-2022 и законопроект №5600 о повышении налогов.

Самый проблемный проект из них - под номером №5600. Достаточно голосов за него внутри фракции нет, хотя голосовать за него собираются уже во вторник.

"№5600 - это закон с сюрпризом, поэтому тяжело что-то прогнозировать. Только в коллаборации с другими фракциями мы сможем его принять. Ну, и, конечно, есть депутаты, которые молчат о своей позиции до последнего, а потом голосуют как хотят, чтобы их не дёргали. По бюджету проще: наши вроде согласны голосовать. Но до четверга ещё дожить надо. Все быстро меняется", - заявил источник.

По его словам, пока точно непонятно, будут ли выносить на этой неделе проблемный закон о столице.

"Пока не до него. В приоритете - протолкнуть №5600 и бюджет", - сказал нам нардеп.

Подробнее о ситуации в Раде накануне голосования за ключевые для власти законопроекты читайте в статье "Страны".

Ранее "Страна" приводила заявление Давида Арахамии по итогам заседания фракции о том, что министр культуры Александр Ткаченко передумал уходить в отставку.

Мы также сообщали, что в Раде хотят в четверг полностью утвердить бюджет-2022, а спикер Стефанчук пугает нардепов "бюджетными ночами".