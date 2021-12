В воскресенье, 12 декабря, в соцсетях начали публиковать видео последствий серии торнадо, которые обрушились на Соединенные Штаты. На кадрах видно, что многие строения почти полностью разрушены.

"Последствия этого торнадо могут быть более негативными, чем разрушения от торнадо "Супервспышка 1974" (торнадо, произошедший в 1974 году, ущерб от него превысил $3,3 млрд.)", - заявил губернатор штата Кентукки Энди Бешир, слова которого приводит портал WIS NEWS.

По словам Бешира, по состоянию на 11 декабря число жертв стихийного бедствия превышает 100 человек.

Позже президент США Джо Байден поговорил по телефону с губернатором Кентукки Беширом и распорядился направить помощь в пострадавшие регионы.

Указывается, что по меньшей мере тридцать торнадо прошли через шесть штатов США - Миссури, Миссисипи, Арканзас, Теннесси, Иллинойс, Кентукки. Больше всего пострадал штат Кентукки, в частности, город Мейфилд был почти полностью разрушен.

Drone video from Western Ky state Senator Whitney Westerfield, capturing daylight video from damage to the courthouse in downtown #Mayfield, Kentucky from Friday's overnight tornadoes. pic.twitter.com/l0g6JEiMVA