Количество выехавших из Украины и пока не вернувшихся граждан в этом году побило рекорд за последних 11 лет. Об этом сообщает сервис мониторинга Opendatabot.

"За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель последних 11 лет", - говорится в сообщении.

По данным ресурса, в первой половине 2010-х годов Украина ежегодно теряла около полумиллиона человек, но после 2014-го ежегодное количество невернувшихся заметно снизилось. Однако все равно счет уехавших шел на сотни тысяч.

"Единственный год с положительным сальдо - коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших. В целом с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Opendatabot, если в декабре 2021-го не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине хотят запретить выезжать за рубеж руководителям предприятий, у которых есть долги по налогам.

Также мы сообщали, что в Польше число заробитчанин выросло на четверть, за один месяц прибыли рекордные 636 тысяч украинцев.