Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что размещение британских военных на территории Украины для защиты от российской агрессии является маловероятным сценарием.

Об этом он сообщил в интервью журналу Spectator.

"Факт в том, что Украина не член НАТО, и поэтому крайне маловероятно, что кто-то отправит войска на Украину, чтобы бросить вызов России", - сказал британский чиновник.

В то же время Уоллес подчеркнул, что "никто не должен остаться обманутым", поэтому Украина в курсе того, что Лондон не намерен отправлять свои войска.

При этом министр обороны уточнил, что Лондон предпринимает все дипломатические усилия, чтобы не допустить эскалации.

Между тем не далее как в ноябре в совместном заявлении с министром обороны Украины Алексеем Резниковым Уоллес заверял, что Лондон поддерживает Киев.

"Соединенное Королевство стоит плечом к плечу с народом Украины", - говорилось в тексте заявления.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что в настоящее время нет планов размещать на украинской территории военный контингент каких-либо стран.

Ранее "Страна" сообщала, что Канада ответила отказом на просьбу министра обороны Украины Резникова разместить своих военных инструкторов около линии фронта. Новый начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри заявил, что Канада не будет увеличивать военный контингент в Украине, чтобы не раздражать Россию.