В Китае в заведениях сети McDonald’s в нескольких залах вместо стульев установили велотренажеры, с помощью которых посетители могут тренироваться и заряжать свой телефон. Ресторан пропагандирует низкоуглеродный и экологически чистый образ жизни.

Об этом сообщает The Insider.

Велотренажер можно использовать как зарядное устройство, он вырабатывает электричество во время тренировок. Посетители могут использовать его для зарядки мобильных телефонов и других устройств. Велосипед изготовлен из переработанного пластика. Также в ресторане сделали детскую зону с играми на тему охраны природы и доски для постеров из переработанных пластиковых бутылок.

Первый такой велотренажер McDonald's в Китае представил в сентябре 2021 года в торговой точке провинции Гуандун. Сейчас велосипеды можно найти в ресторанах Шанхая. Велотренажеры стали частью ESG-кампании McDonald's Upcycle for Good, привлекающей внимание к экологии и снижению углеродного следа.

Видео с посетительницей ресторана, которая одновременно ест бургер и крутит педали, набрало 35 млн просмотров в TikTok за пять дней.

Recently, a #McDonald's in Shanghai provided customers with a sports #bicycle table, so that customers can eat while exercising~ Do you think customers will lose #calories or eat more because of this? pic.twitter.com/9O1Sa9Mm6C