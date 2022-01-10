В интернете появилось объявление о сдаче в аренду "комнату" за 4 тысячи гривен на Лесном массиве в Киеве. На деле же, данное "смарт"-жилье это балкон, в который поместили необходимую для проживания мебель.

Огласке данное объявление предал Дмитрий Майборода у себя на странице в Facebook.

После такой популярности владелец удалил свое объявление, но многие уже успели сделать скриншот.

На балконе вместили письменный стол, стул, шкаф и кровать, и даже нашли место для вазона и зеркала. Среди преимуществ жилья владелец перечислил наличие бытовой техники, отдельной туалетной и ванной комнат, кухни, близкое расположение остановки транспорта и супермаркета. Важным нюансом является то, что хозяин предложил заселиться в эту комнату только девушкам, так как в других комнатах уже живут люди.

"Поторопитесь успеть! Снять комнату – она же застекленный балкон, на Лесном за 4 тысячи. Страна стартапов", – с сарказмом отметил киевлянин, заметивший объявление и поделившийся им.

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