На прошлой неделе, как "Страна" уже писала, турецкая разведка MIT похитила в Украине политэмигранта и бывшего офицера Бозкир Нури Гохана, который рассказал "Стране" о тайных поставках оружия в Сирию Турцией, а также финансировании этих операций Катаром.

Тогда же Бозкир Нури Гохан признался, что даже после эмиграции из Турции, в Украине он продолжил заниматься посредническими услугами в поставках оружия и боеприпасов.

Во время интервью Бозкир Нури упомянул о поставках боеприпасов из Украины в горячие точки на Ближнем Востоке.

По словам экс-офицера турецкого спецназа, кроме поставок новейшего оружия турецкого производства в Сирию, он неоднократно переправлял из Турции в Сирию большие партии боеприпасов к оружию советского производства, которые он брал с украинских складов.

Бозкир Нури говорит, что лично ездил в 2014 и 2015 году в Украину договариваться о поставках оружия – в переговорах активно участвовали украинские военные и чиновники Минобороны.

Гохан говорит, что переговоры по поставкам оружия с Украины были секретными. Также без откатов продавцам – чиновникам украинского Минобороны, не обошлась ни одна сделка.

По словам Бозкира Нури, большая часть украинских боеприпасов поставлялась с армейских складов в Сватово Луганской области и Балаклее, о чем свидетельствовала маркировка ящиков. То есть именно тех, которые потом взорвались и сгорели в 2015 и 2017 годах. Как известно, после пожаров в этих хранилищах, не досчитались сотен тонн боеприпасов.

Дальнейший маршрут украинского оружия несложно проследить.

При посредничестве Бозкира Нури и его кураторов – турецкой разведки, через Турцию в Сирию было поставлено несколько сотен тонн боеприпасов.

Которые затем, скорее всего, попали в руки боевиков, воюющих с правительством своей страны. При этом конечным получателем оружия был полевой командир туркоманов Халил Хармид. Который затем просто продавал его всем желающим в Сирии, в том числе и отрядам ИГИЛ.