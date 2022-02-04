На ток-шоу Савика Шустера выступила первый заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Она рассказала о деле нардепа Трухина, который попал в резонансное ДТП, а потом предлагал патрульному взять сумку со 150 тысячами долларов в качестве "благодарности" за "решение вопроса".

Светлана Крюкова рассказала, что сама по себе эта сумка - очень интересный момент, который может стать подтверждением существования вертикали откатов из регионов в центр. Трухин ехал как раз от губернатора Полтавской области.

И в целом Трухин человек, который может много знать о теневой финансовой стороне власти Зеленского. В том числе и о зарплатах в конвертах. Именно поэтому его и прикрывали.

Также Светлана Крюкова отметила, что власть Зеленского ничем не отличается от власти Петра Порошенко.

"Порошенко точно также в наших расследованиях фигурировал с "чёрными сумками" с кэшем, которые передавались в парламент для депутатских гонораров за голосования. И это подтверждено огромным количеством заявлений и фактов. Зеленский точно также не отличается от Порошенко, который со своими Свинаручками пытался уйти от ответственности, замалчивая и покрывая своих друзей. Хотел быть Эрдоганом, а стал таким себе недоПорошенко", — считает Крюкова.

Напомним, что по информации источников "Страны", в Офисе президента паника по поводу ситуации с видео с нардепом от "Слуги народа" Александром Трухиным, которого полгода покрывала вся фракция и лично президент Владимир Зеленский.

Также мы писали, что нардепа Трухина исключили из партии "Слуга народа". В МВД заявили, что уголовное производство по данному делу было передано из Нацполиции в ГБР, генпрокурор уже заявила об открытии дела и поручила его расследовать НАБУ.

"Страна" подробно рассказывала, почему скандал со "слугой народа" Трухиным стал серьезным ударом для Банковой.

Мы приводили слова Владимира Зеленского, который прокомментировал аварию со "слугой народа" Трухиным.