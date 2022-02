Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждает, что заявление КНР и РФ может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов, противостоящих демократии.

Об этом он сказал на встрече с бывшим главой французской генеральной комиссии по планированию Жаном Монне. Трансляцию мероприятия вело представительство ЕС в США в Twitter.

"Совместное заявление Китая и России, которое Запад не особо заметил за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов", - сказал Боррель.

Он добавил, что сейчас Москва и Пекин "противостоят демократии в качестве авторитарных, а не коммунистических режимов", как это было во время холодной войны.

