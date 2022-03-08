Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины и член украинской делегации на переговорах с Россией, прокомментировал "Стране" заявление Минобороны РФ о том, что гуманитарные коридоры якобы согласованы на завтрашнее утро.

Подоляк призвал не верить заявлениям Минобороны России.

"Минобороны России за минувшие дни произвело столько фейков о войне против Украины и о положении дел в нашем государстве, что уже в полном составе Минобороны России можно осудить к максимальным срокам по новому российскому закону о борьбе с фейками. Поэтому я бы не советовал ориентироваться на их официальные заявления о чём угодно", - отметил советник главы ОП.

Впрочем, информацию о том, что зелёные коридоры для эвакуации населения из горячих точек могут быть организованы завтра утром, Подоляк не опроверг и не подтвердил.

"Что касается гуманитарных коридоров, то определённые договорённости существуют. Но сейчас их лучше не озвучивать, чтобы не допустить срыва. Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали. Это нужно в интересах наших людей", - заявил "Стране" Подоляк.

Ранее мы писали, что Киев считает неприемлемыми предложенные Москвой маршруты гуманитарных коридоров из украинских городов в РФ. Украинская сторона в ответ направила России свои предложения, как должны выглядеть гуманитарные коридоры.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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