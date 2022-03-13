Власти Тегерана решили в одностороннем порядке приостановить переговоры касательно нормализации отношений с Саудовской Аравией. Об этом сообщает ТАСС.

Так, журналисты ссылаются на источник, который решил не озвучивать причины принятия решения.

Вчера глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил, что Иран и Саудовская Аравия должны были провести встречу.

Примечательно, что на протяжении прошлого года Тегеран и Эр-Рияд вели переговоры касательно стабилизации отношений. В частности, в городе Джидда в Саудовской Аравии было открыто представительства Ирана, которое не работало шесть лет.

В ноябре 2020 года мир потрясла история, когда иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде расстреляли при помощи пулемета, оснащенного роботизированным устройством для дистанционного управления.

Для этого в Иран ввезли разобранным пулемет FN MAG и оснастили его камерами для дистанционной работы. Автомобиль, из которого велся огонь, был заминирован для устранения улик.

"Страна" публиковала подробности этой истории.