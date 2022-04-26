В России могут отменить прямые выборы губернаторов. Этот вопрос могут поднять на заседании Совета законодателей РФ с участием Владимира Путина 27 апреля.

Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации издания, не исключается, что решение будет принято в отношении всех выборов губернаторов 2022 года.

Несколько глав регионов еще в марте просили Кремль рассмотреть сценарий, при котором избрание их на должность проходило бы через региональные парламенты, сообщили источники "Коммерсанта".

Заседание Совета законодателей РФ пройдет в среду, 27 апреля.

Отметим, что прямые выборы губернаторов в РФ уже отменялись в 2004 году после теракта в Беслане. Вместо этого вводились выборы глав регионов через парламенты субъектов федерации по представлению президента РФ.

В 2012 году, после протестов на Болотной площади в Москве, прямые выборы губернаторов вернули (хоть и с некоторыми ограничениями для кандидатов).

"Теперь же, на фоне войны в Украине, их собираются вновь отменить", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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