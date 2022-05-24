Назначенный Россией "мэр" Бердянска заявил, что с 25 мая город войдет в рублевую зону
Бердянск с 25 мая войдет в рублевую зону и начнет выплату пенсий и пособий в российской валюте.
Об этом сообщил назначенный Россией "мэр" города Александр Сауленко.
По его словам, курс рубля к гривне установлен в соотношении 2:1. Такой же курс на днях ввели в "ДНР".
Аналогичные заявления о введении рублевой зоны вчера и сегодня шли из других оккупированных городов: Херсона и Мелитополя.
Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.