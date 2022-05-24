Бердянск с 25 мая войдет в рублевую зону и начнет выплату пенсий и пособий в российской валюте.

Об этом сообщил назначенный Россией "мэр" города Александр Сауленко.

По его словам, курс рубля к гривне установлен в соотношении 2:1. Такой же курс на днях ввели в "ДНР".

Аналогичные заявления о введении рублевой зоны вчера и сегодня шли из других оккупированных городов: Херсона и Мелитополя.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.