Власти сразу нескольких округов в штате Техас готовятся во вторник объявить ситуацию с потоком мигрантов из Мексики вторжением в США.

Об этом передает Fox News со ссылкой на представителей местных администраций.

Ожидается, что судья округа Кинни Талли Шахан объявит об этом шаге днем 5 июля (поздно вечером по Киеву) на совместной пресс-конференции с другими официальными лицами.

Прокурор округа Кинни Брент Смит сказал Fox News, что, по его мнению, примерно от 12 до 15 округов могут объявить о вторжении к концу месяца.

Статус "вторжение" даст властям возможность вводить более жесткие меры против потока мигрантов в соответствии с конституцией, которая обязывает американские власти защищать каждый штат от вторжения на свою территорию. В частности, силовым структурам и национальной гвардии может быть позволено принуждать мигрантов возвращаться обратно в Мексику.

Ранее "Страна" сообщала, что в Техасе нашли грузовик с десятками тел нелегальных мигрантов, погибших от жары и обезвоживания.

Также мы писали, что съезд Республиканской партии Техаса 18 июня призвал законодательное собрание штата одобрить референдум, на котором избирателям поставят вопрос о независимости региона.