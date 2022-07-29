Семь игроков из команды австралийской лиги регби "Мэнли-Уорринга Си Иглз" (Manly Warringah Sea Eagles) отказались выступать в предстоящей игре из-за того, что клуб предлагает им надеть футболки в поддержку ЛГБТК+ в спорте. Это большая часть команды, включающей 13 участинков.

Об этом сообщает "Евроньюс".

Команда должна надеть футболки с радужными полосками на матч в четверг против соперников из "Сидней Рустерс" (Sydney Roosters). Но семеро игроков - Джош Алоай, Джейсон Сааб, Кристиан Туипулоту, Джош Шустер, Хаумоле Олакау’ату, Толу Коула и Тоафофоа Сипли - заявили официальным лицам клуба, что ношение футболки противоречит их культурным и религиозным убеждениям, хотя специально разработанная форма пользуется огромным успехом у болельщиков команды.

Тренер команды Дэс Хаслер сообщил, что эти игроки не будут на матче в четверг, а клуб принимает их решение. Он также пообещал поддержать спортсменов, которые не захотели поступиться убеждениями.

Кроме того, Хаслер извинился перед ЛГБТК-сообществом.

В Австралийской лиги регби прокомментировали ситуацию и сказали, что понимают выбор игроков, основанный на религиозных и культурных различиях. И добавили, что для них не имеют значения цвет кожи, сексуальная ориентация или раса.

Бывший нападающий Ян Робертс, который в 1990-х годах стал первым известным игроком в лиге регби, признавшимся в гомосексуализме, сказал, что не удивлен решением игроков.

"Меня это не так сильно шокировало, как шокирует всех остальных. Как пожилой гей я к этому привык. Я ожидал, что будет какой-то религиозный протест", - сказал он.

Правила не позволяют семи игрокам носить другую футболку без радужных полос, потому что положено, чтобы все регбисты в команде имели одинаковую полосу.

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