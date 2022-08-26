Намерения России ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского – это вымысел.

Такое заявление сделал экс-президент РФ и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.

В интервью прозвучали и другие заявления.

"Зеленский как собеседник в переговорах не вызывает доверия РФ, так как он неопытен, зависим от других стран и подвержен влиянию психотропов", - сказал Медведев.

Также он полагает, что "отказ Украины от участия в НАТО сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Нужны гарантии безопасности РФ".

"Перспектива переговоров России и Украины будет зависеть от развития событий", - добавил политик.

По его словам, "специальная военная операция" России проводится для того, "чтобы не случилось третьей мировой войны".

Кроме того, Медведев назвал условия, при которых РФ может применить ядерное оружие:

в случае старта ядерных ракет противника,

при применении противником ядерного оружия,

при нанесении противником удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием,

в случае иных действий, которые грозят существованию РФ.

Ранее Медведев предупреждал, что "всадники Апокалипсиса" уже в пути, и теперь вся надежда только на Всевышнего.

Также он говорил, что если Украина применит полученное от США оружие для удара по территории России, то Москва нанесёт ответный удар по центрам принятия решений.