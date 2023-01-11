Китай стремится дистанцироваться от Путина, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, китайские дипломаты в частном порядке дали понять, что хотят улучшить отношения с западными странами.

Пекин пытается улучшить отношения, в частности, с Европой, после того как они серьезно пострадали от продолжающейся поддержки России со стороны Китая.

Газета отмечает, что Китай "неофициально" пытается убедить своих европейских партнеров в том, что он готов использовать свое влияние, чтобы удержать Россию от применения ядерного оружия, выступить потенциальным "миротворцем" и помочь в послевоенном восстановлении Украины.

Один анонимный китайский чиновник сказал изданию: "Путин безумен. Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен слепо следовать за Россией".

При этом, как отмечается, публично Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждают планы по углублению своих отношений.

Wall Street Journal также сообщил, что президент Си поручил своему правительству установить более тесные экономические связи с Россией.

Ранее Financial Times писала, что Путин не предупреждал Си Цзиньпина о намерениях начать крупномасштабное вторжение в Украину.