Пассажир самолета, разбившегося в воскресенье в Непале, снял на телефон последние секунды полета перед крушением. Он вёл прямую трансляцию посадки.

Кадры опубликовал индийский телеканал NDTV.

Видео начинается со съемок пассажиров, которые спокойно сидят на своих местах в самолете. Из иллюминаторов видны земля и городские постройки, когда лайнер делает круг перед посадкой. Внезапно раздается взрыв. На последних секундах видео виден сильный пожар, слышны крики людей.

Мобильный телефон, видео с которого опубликовало издание, был извлечен из-под обломков рухнувшего самолета. Гаджет принадлежал одному из пяти индийских граждан, которые летели этим рейсом.

Video: Nepal Crash Captured By Passenger During Facebook Live From Plane https://t.co/xi4bBS1csW pic.twitter.com/9Z0YK0EZMl