Правительство РФ отменило льготный срок пребывания на своей территории для украинских граждан из "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, с 2018 года они могли находиться в России беспрерывно 180 дней, а не 90, как другие иностранцы. Но вчера это постановление утратило силу.

При этом возникает коллизия. Ведь теперь Москва считает "своими" все захваченные украинские территории.

То есть формально все проживающие там люди, сохранившие украинские паспорта и не оформившие российские, в течение 90 дней окажутся на развилке трех решений:

должны будут получить паспорт РФ,

оформить статус, позволяющий временное проживание в качестве иностранца (ВНЖ, патент на работу и так далее),

уехать с этих территорий.

Будут ли введены какие-то послабления для людей, которые стали "иностранцами" у себя дома - пока неизвестно.

Но, если обратиться к опыту Крыма, там с этим вопросом начали разбираться только через девять месяцев после аннексии, пишет телеграм-канал "Политика Страны". Крымчане, не оформившие паспорт РФ, 14 января 2015 года получили правовой статус "иностранец".

То есть в Крыму был "льготный" период, который длился дольше положенных 90 дней.

"Не исключено, что подобный документ появится и в отношении жителей захваченных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, не принявших российское гражданство. Хотя пока об этом никто официально не заявляет.

К слову, хотя выдавать российский паспорт и обещают жителям аннексированных территорий в течение 10 дней после написания заявления, получить его не так уж и просто.

Вчера Путин публично журил министра МВД Колокольцева за проволочки при выдаче "новым россиянам" паспортов. Тот пообещал исправиться и сослался на слишком большие очереди за этими документами.

По словам Колокольцева, ежедневно МВД РФ получает от жителей аннексированных территорий 17 тысяч заявлений о выдаче паспорта. В месяц это более 500 тысяч", - комментирует ситуацию телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что поменялось в "ДНР" после объявленной аннексии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

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