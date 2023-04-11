Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 11 апреля.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке:

1. Армия РФ пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются боевые действия.

2. Отбито более 50 атак на направлениях:

Лиманском – в районе южнее Белогоровки и Спорного;

Бахмутском – в районе Богдановки (всего на направлении отбито 20 атак);

Авдеевском и Марьинском – в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки. Самые ожесточенные бои идут за Марьинку (отбиты более 15 атак).

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла один ракетный и 10 авиаударов, совершила более 18 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов. Также сбиты два вражеских БпЛА типа "Орлан-10".

Война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 411-го дня войны. В Бахмуте бои ведутся за центр города и пути снабжения. Украинское командование заявляет, что Россия там перешла к тактике "выжженной земли". Евгений Пригожин заявляет, что ВСУ уже собрали около 200-400 тысяч человек для контрнаступления и оно вскоре начнется. А в Сеть продолжают просачиваться утечки секретных документов из Пентагона.

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