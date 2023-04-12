Двое американцев погибли в боях за Бахмут. Это Эдвард Уилтон и Грейди Курпаси.

Об этом пишет The Daily Beast.

По данным издания, гибель граждан США подтвердили в Госдепе.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Мы на связи с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам больше нечего добавить", — отметили в Госдепартаменте.

При этом Государственный департамент не назвал имен погибших. Как отмечает издание, в этот же день стало известно, что погиб американец Эдвард Уолтер Уилтон. Информацию подтвердил его родственник.

The Daily Beast со ссылкой на американскую коммерческую краудфандинговую платформу GoFundMe также сообщило, что вторым погибшим оказался ветеран морской пехоты Грейди Курпаси, который покинул службу в 2021 году. Запись на сайте площадки была создана от имени его семьи.

"Грэйди отправился обучать солдат, но из-за напряженности и потребности в опытных командирах Грейди в конечном итоге повел отряд в бой и погиб в бою", — отмечается на странице сбора средств.

Курпаси с лета числился пропавшим без вести.

Грейди Курпаси

Ранее мы писали, что в боях на востоке Украины погиб доброволец из Новой Зеландии.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб белорусский доброволец. Он пошел на войну в 2022 году.