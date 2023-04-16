Суд в Иране приговорил десять военнослужащих сил ПВО страны к тюремному заключению, признав их виновными в причастности к крушению украинского авиалайнера в январе 2020 года.

Об этом сообщил в воскресенье, 16 апреля, местный сайт судебной власти Mizan Online.

Командир подразделения получил 10 лет тюремного заключения, а девять других были приговорены к срокам от одного до трех лет по итогам катастрофы 2020 года, в результате которой погибли все 176 человек на борту. Большинство из них были иранцами и канадцами, в том числе многие имели двойное гражданство.

Иранская система ПВО сбила рейс PS752 Международных авиалиний Украины вскоре после его вылета из Тегерана 8 января того же года.

Три дня спустя иранские вооруженные силы признали, что сбили летевший в Киев самолет "по ошибке".

По официальной версии, ПВО приняла "Боинг" за ложную цель, после того как тот повернул в сторону базы Корпуса стражей исламской революции.

Ранее мы писали, что в прошлом году в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что Иран не хочет возмещать убытки за сбитый под Тегераном рейс МАУ.