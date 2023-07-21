Минобороны опровергает информацию CNN о хищении вооружения, предоставленного Украине.

Об этом заявил замминистра обороны Владимир Гаврилов.

Он сказал, что инспекция Соединенных Штатов по линии материально-технической помощи показала отсутствие претензий со стороны американской стороны к учёту Украиной вооружения и военной техники.

"Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника – в Украине всё учтено. В прошлом году была внедрена автоматизированная система учёта и прохождения всего, что приходит в качестве военной помощи, через логистику. С помощью партнёров введены программы LOGFAS и "Каравай", которые позволяют по штрих-коду и QR-коду сопровождать вооружения в воинскую часть, а в случае необходимости приехать туда и увидеть, что там есть", — говорится в комментарии Гаврилова, опубликованном Минобороны.

Как сообщают западные издания, с настоящего времени часть переданного Украине западного оружия была украдена.

Кроме этого, Венгрия продолжит блокировать военную помощь ЕС Украине, пока её OTP-банк находится в списках спонсоров войны.