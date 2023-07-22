Силовики подозревают, что мужчина психически болен. Фото: t.me/breakingmash

В России в коттеджном поселке Шервуд деревни Воронино под Истрой (Московская область) неизвестный мужчина в военной форме попытался взять людей в заложники. Он захватил один из домов и забаррикадировался в нем, крича, что вернулся со "спецоперации".

Об инциденте пишут российские СМИ со ссылкой на правоохранителей.

О проникновении в жилище в полицию сообщила охрана поселка, когда обнаружила разбитое окно в одном из домов. Прибывший на место участковый уполномоченный установил, что в доме находится пьяный мужчина с оружием. Вскоре на место происшествия приехали сотрудники полиции и других силовых органов.

Когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая автоматом Калашникова. Он заставил полицейского и сотрудника частной охранной фирмы зайти в дом, где попытался удерживать их, но им удалось покинуть здание.

Мужчина заявил силовикам, что "питается любовью Божьей и без оружия на переговоры не выйдет".

"Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу", — сказал мужчина, из чего правоохранители сделали вывод, что он может быть психически нездоровым.

Силовики решили пойти на штурм дома с использованием газа. Мужчина в ответ применил коктейли Молотова, в коттедже начался пожар. Пожарные, тоже находящиеся на месте происшествия, не могут приступить к тушению, пока злоумышленник не задержан.

По данным российских телеграм-каналов, мужчину зовут Вячеслав, он родом из Сибири и говорит, что воевал в Украине.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об угрозе применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Российские паблики пишут, что в этом посёлке ранее жил экс-президент Украины Виктор Янукович.

Между тем СМИ установили, что захваченный дом площадью более 1 тысячи квадратных метров ранее был выставлен на продажу за 1 миллиард рублей. Хозяйка дома сообщила, что налётчика не знает, а сама сейчас находится за границей.

Позже российские издания сообщили, что силовики ликвидировали мужчину, который захватил коттедж.

Его зовут Вячеслав Черненко, ему 36 лет, он приехал из Красноярска.

Захватившего дом в Подмосковье ликвидировали во время штурма

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