В России в коттеджном поселке Шервуд деревни Воронино под Истрой (Московская область) неизвестный мужчина в военной форме попытался взять людей в заложники. Он захватил один из домов и забаррикадировался в нем, крича, что вернулся со "спецоперации".

Об инциденте пишут российские СМИ со ссылкой на правоохранителей.

О проникновении в жилище в полицию сообщила охрана поселка, когда обнаружила разбитое окно в одном из домов. Прибывший на место участковый уполномоченный установил, что в доме находится пьяный мужчина с оружием. Вскоре на место происшествия приехали сотрудники полиции и других силовых органов.

Когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая автоматом Калашникова. Он заставил полицейского и сотрудника частной охранной фирмы зайти в дом, где попытался удерживать их, но им удалось покинуть здание.

Мужчина заявил силовикам, что "питается любовью Божьей и без оружия на переговоры не выйдет".

"Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу", — сказал мужчина, из чего правоохранители сделали вывод, что он может быть психически нездоровым.

Силовики решили пойти на штурм дома с использованием газа. Мужчина в ответ применил коктейли Молотова, в коттедже начался пожар. Пожарные, тоже находящиеся на месте происшествия, не могут приступить к тушению, пока злоумышленник не задержан.

По данным российских телеграм-каналов, мужчину зовут Вячеслав, он родом из Сибири и говорит, что воевал в Украине.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об угрозе применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Российские паблики пишут, что в этом посёлке ранее жил экс-президент Украины Виктор Янукович.

Между тем СМИ установили, что захваченный дом площадью более 1 тысячи квадратных метров ранее был выставлен на продажу за 1 миллиард рублей. Хозяйка дома сообщила, что налётчика не знает, а сама сейчас находится за границей.

Позже российские издания сообщили, что силовики ликвидировали мужчину, который захватил коттедж.

Его зовут Вячеслав Черненко, ему 36 лет, он приехал из Красноярска.

Ранее мы писали, что в Казахстане мужчина захватил в заложники людей в банке в Астане.

Также мы рассказывали, как в московском районе Люблино неизвестный мужчина, вооруженный мачете, напал на прохожих и взял двоих в заложники.