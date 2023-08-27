Украина стала применять управляемые бомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) на Запорожском направлении, а именно - в районе Васильевки.

Об этом сообщил глава военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин, который воюет на этом участке фронта.

"Из нового - начало массового применения ВСУ корректируемых авиабомб", - сказал Рогозин.

Он уточнил, что украинские войска используют авиабомбы типа JDAM, в том числе в районе населенного пункта Васильевка.

"Их сбрасывают на расстоянии от цели от 40 до 75 км", - пояснил Рогозин.

Напомним, еще в марте в ВСУ подтвердили использование "умных" авиабомб JDAM с системой наведения на цель. Военные говорили, что Украине необходимо большее количество таких бомб для того, чтобы иметь еще больший успех на фронте.

Однако позже газета Politico сообщала, что россияне "глушат" американские бомбы JDAM, поэтому они показывают малую эффективность в Украине. Как подтвердили изданию официальные лица США, это оружие имеет более высокий, чем ожидалось, процент неразорвавшихся снарядов и неточных попаданий.