В сети появилось видео выписывания повестки в Варшаве. Оно оказалось фейком
В соцсетях распространяется видео, судя по всему, из столицы Польши. Там мужчина в военной форме выписывает другому человеку повестку и призывает его "как можно скорее покинуть пределы Польши".
Рядом находится автомобиль на черных номерах, которыми в Украине пользуются военные.
Человек в камуфляже требует его не снимать.
Позже автор видео Павел, сыгравший "военкома", рассказал, что опубликованное видео с выписыванием повестки в Варшаве - фейковое.
Говорит, он военный, выехал в Польшу на реабилитацию после тяжелого ранения, полученного под Херсоном.
В Варшаве встретился с другом и решил снять такое видео, чтобы "потрепать нервишки уклонистам". Считает, что своей цели видео достигло.
Касательно автомобиля на черных военных номерах говорит, что авто его, но заезжал он в Польшу на белых номерах. Черные лежали в багажнике и он их надел для видео.
Ранее по соцсетям разошлось видео под кодовым названием "уклонисты хейтят уклониста". На видео украинцы за границей поймали мужчину, сбежавшего в Румынию и предъявили ему претензии за то, что тот слишком бурно выражал радость от успешного перехода границы.
Напомним, консульство Украины в Лондоне призвало украинцев за границей встать на военный учет.