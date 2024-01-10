В соцсетях распространяется видео, судя по всему, из столицы Польши. Там мужчина в военной форме выписывает другому человеку повестку и призывает его "как можно скорее покинуть пределы Польши".

Рядом находится автомобиль на черных номерах, которыми в Украине пользуются военные.

Человек в камуфляже требует его не снимать.

Позже автор видео Павел, сыгравший "военкома", рассказал, что опубликованное видео с выписыванием повестки в Варшаве - фейковое.

Говорит, он военный, выехал в Польшу на реабилитацию после тяжелого ранения, полученного под Херсоном.

В Варшаве встретился с другом и решил снять такое видео, чтобы "потрепать нервишки уклонистам". Считает, что своей цели видео достигло.

Касательно автомобиля на черных военных номерах говорит, что авто его, но заезжал он в Польшу на белых номерах. Черные лежали в багажнике и он их надел для видео.

Ранее по соцсетям разошлось видео под кодовым названием "уклонисты хейтят уклониста". На видео украинцы за границей поймали мужчину, сбежавшего в Румынию и предъявили ему претензии за то, что тот слишком бурно выражал радость от успешного перехода границы.

Напомним, консульство Украины в Лондоне призвало украинцев за границей встать на военный учет.