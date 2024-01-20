Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 20 января.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

Сообщается, что в течение суток состоялось 72 боевых столкновения. Враг нанес три ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новогродовки Донецкой области) и четыре авиационных удара, совершил 25 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Также противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций на плацдарме украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу, одному складу боеприпасов и одному узлу связи противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, сегодня в ВСУ сообщили, что российские военные сосредоточили свои усилия на Авдеевке и Новомихайловке.

Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный паблик Deep State сообщает, что россияне "практически захватили Веселое" под Северском. "Крайне тяжелая ситуация" южнее Авдеевки. Также сообщают о продвижении РФ в районе Сватово.

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