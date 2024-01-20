В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 20 января.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

Сообщается, что в течение суток состоялось 72 боевых столкновения. Враг нанес три ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новогродовки Донецкой области) и четыре авиационных удара, совершил 25 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Также противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций на плацдарме украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу, одному складу боеприпасов и одному узлу связи противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 20 января 2024 года

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 20 января 2024 года

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 20 января 2024 года

Напомним, сегодня в ВСУ сообщили, что российские военные сосредоточили свои усилия на Авдеевке и Новомихайловке.

Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный паблик Deep State сообщает, что россияне "практически захватили Веселое" под Северском. "Крайне тяжелая ситуация" южнее Авдеевки. Также сообщают о продвижении РФ в районе Сватово.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.